Bulgaria, il CT Petrov annuncia novità per l'Italia: "Brutto KO con la Svizzera, faremo molti cambi"

vedi letture

Yassen Petrov, CT della Bulgaria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Italia: "La sconfitta contro la Svizzera non è stata piacevole. Siamo stati travolti da un tornado per 12 minuti, non mi era mai successa una cosa del genere. Non troveremo scuse: la Svizzera voleva vincere, noi avevamo 4 esordienti e la reazione nel secondo tempo mi è piaciuta. Dobbiamo combattere, sono il responsabile per quei 12 minuti. Ora ho avuto solo 3 giorni per lavorare, faremo molti cambiamenti perché abbiamo una strategia per ogni partita. Ma non posso dire cosa cambierò nel dettaglio, né se modificheremo il sistema di gioco".