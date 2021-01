Bundes, i risultati del pomeriggio: prima vittoria dello Schalke, pari per Leverkusen e Wolfsburg

vedi letture

Nelle gare delle 15.30 di Bundesliga, è arrivata la prima vittoria in campionato per lo Schalke 04 che ha travolto per 4-0 l'Hoffenheim grazie alla tripletta di Hoppe e alla rete di Harit. Un successo che potrebbe dare morale alla squadra di Gross penultima in classifica. Non ha approfittato della sconfitta del Bayern Monaco, il Bayer Leverkusen che in casa è stato fermato sull'1-1 dal Werder Brema. Cinquina del Friburgo che ha travolto il povero Colonia, mentre il Francoforte ha trionfato per 2-0 in casa del Mainz. Solo un pareggio invece per il Wolfsburg che non è andato oltre il 2-2 in casa dell'Union Berlino.

BUNDESLIGA - TURNO 15

B. M'Gladbach-Bayern Moanco 3-2

Friburgo-Colonia 5-0

Leverkusen-Werder Brema 1-1

Mainz-Francoforte 0-2

Schalke 04-Hoffenheim 4-0

Union Berlino-Wolfsburg 2-2

18.30 RB Lipsia-Borussia Dortmund

Domenica 10 gennaio

15.30 Augburg-Stoccarda

18.00 Bielefeld-Hertha Berlino