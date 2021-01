Bundesliga, 14^ giornata: Younes lancia l'Eintracht. Tanti successi in trasferta

vedi letture

Si sono concluse le prime sfide della 14esima giornata di Bundesliga. Inatteso ko esterno per il Bayer Leverkusen secondo in classifica, sconfitto in casa di un ottimo Eintracht Francoforte (in gol anche Younes). Poi solo successi esterni: quello del 'Gladbach sul campo dell'Arminia Bielefeld, dell'Union Berlino a Brema, dell'Augsburg a Colonia e del Friburgo con l'Hoffenheim.

I risultati della 14esima giornata:

Arminia Bielefeld-B. Moenchengladbach 0-1

Werder Brema Union Berlino 0-2

Colonia-Augsburg 0-1

Eintracht-Bayer Leverkusen 2-1

Hoffenheim-Friburgo 1-3

La classifica dopo 14 giornate:

Bayern Monaco 30*

Bayer Leverkusen 29

Lipsia 28*

Union Berlino 24

Wolfsburg 24*

Borussia Dortmund 22*

B. Moenchengladbach 21

Eintracht Francoforte 20

Friburgo 20

Augsburg 19

Stoccarda 18*

Hiffenheim 15

Werder Brema 14

Hertha Berlino 13*

Colonia 11

Arminia Bielefeld 10

Mainz 6*

Schalke 4*

* una partita in meno