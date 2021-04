Bundesliga, il Lipsia batte 2-0 lo Stoccarda e blinda il secondo posto in classifica

Il Lipsia blinda il suo secondo posto nella classifica della Bundesliga regolando in casa lo Stoccarda. Match che si è messo in salita dopo neanche un quarto d’ora per gli ospiti, rimasti in dieci al 14’ per l’espulsione di Ahamada. Dopo lo 0-0 dell’intervallo, nella ripresa ecco gli uomini Red Bull: ha aperto le danze Haidara, le ha chiuse Forsberg dal dischetto.

Lipsia - Stoccarda 2-0

46’ Haidara; 67’ rig. Forsberg (L)

Classifica aggiornata

Bayern 71; Lipsia 64; Wolfsburg 57; Eintracht 56; B. Dortmund 55; B. Leverkusen 50; U. Berlino 46; B. M’Gladbach* 43; Friburgo* 41; Stoccarda 39; Hoffenheim 36; Mainz* 34; Augsburg 33; W. Brema e A. Bielefeld* 30; Colonia 29; Hertha** 26; Schalke 04* 13.

* una partita in meno

** tre partite in meno