Bundesliga, lo Stoccarda riprende il Borussia Monchengladbach al 96': finisce 2-2

vedi letture

Sfuma al 96' la quarta vittoria di fila, tra Bundesliga e DFB Pokal, per il Borussia Monchengladbach. La formazione allenata da Rose si è fatta rimontare in pieno recupero dallo Stoccarda dopo aver condotto per larghi tratti la partita: 'Gladbach avanti al 35' con il rigore di Rose, poi Gonzalez ha pareggiato i conti e Zakaria stava per regalare la vittoria agli ospiti. Ma al 96' Wamangituka su calcio di rigore ha siglato la rete del definitivo 2-2. Il Borussia sale dunque al settimo posto con 25 punti, mentre lo Stoccarda resta decimo con 22.