Bundesliga, Werder retrocesso, Colonia agli spareggi. Union Berlin in Conference League

vedi letture

Si è chiusa la Bundesliga, che ha così emesso i suoi verdetti. Retrocedono in Zweite Bundesliga lo Schalke 04 e il Werder Brema, che perde nettamente contro il Borussia Moenchengladbach e finisce penultimo, per il gol di Sebastiaan Bornauw, centrale del Colonia, che regala la vittoria ai suoi contro lo Schalke, e permette al Colonia di giocarsi la carta spareggi per mantenere la categoria. Vincono anche il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund, che chiude terzo, così come l’Arminia Bielefeld che si salva. Vittoria anche per Eintracht ed Hoffenheim, così come per l'Union Berlino, che riesce a strappare un'incredibile qualificazione in Conference League.

I RISULTATI DELL’ULTIMO TURNO

Bayern Monaco - Augsburg 5-2

Werder Brema - Borussia Monchengladbach 2-4

Colonia - Schalke 1-0

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 3-1

Eintracht Francoforte - Friburgo 3-1

Hoffenheim - Hertha Berlino 2-1

Stoccarda - Arminia Bielefeld 0-2

Union Berlino - RB Lipsia 2-1

Wolfsburg - Mainz 2-3

CLASSIFICA

Bayern Monaco 78

Lipsia 65

Borussia Dortmund 64

Wolfsburg 61

Eintracht Francoforte 60

Bayer Leverkusen 52

Union Berlin 50

Borussia Mönchengladbach 49

Stoccarda 45

Friburgo 45

Hoffenheim 43

Mainz 39

Augsburg 36

Hertha Berlino 35

Arminia Bielefeld 35

Colonia 33

Werder Brema 31

Schalke 04 16

VERDETTI

Campione di Germania: Bayern Monaco.

Qualificate in Champions League: Bayern Monaco, Lipsia, Borussia Dortmund, Wolfsburg.

Qualificate in Europa League: Eintracht Francoforte, Bayer Leverkusen.

Qualificata Conference League: Union Berlino.

Retrocesse: Schalke 04, Werder Brema.

Agli spareggi: Colonia.