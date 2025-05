Ufficiale Cabella saluta il Lilla, non rinnoverà il contratto: "È tempo di una nuova esperienza"

Fine stagione, tempo di addii. Tra Rémy Cabella e il Lilla è ufficialmente finita: il centrocampista offensivo de Les Dogues, arrivato nel luglio 2022, ha annunciato che lascerà il club a fine stagione dopo aver giocato 111 partite, segnando 12 gol e fornendo 18 assist in tutte le competizioni. Il contratto del 35enne scadrà infatti il prossimo 30 giugno e non sarà rinnovato.

Cabella ha annunciato la parenza sui suoi social network. Potrà dire addio davanti al suo pubblico nell'ultima giornata del campionato, contro il Reims: "Non so come ringraziarvi per questi tre bellissimi anni con voi e per tutto l'amore che mi avete dato! Ho cercato di darvi il meglio di me stesso. È con il cuore pesante e tanta emozione che vi dico addio. Grazie ancora al Presidente, alla dirigenza, a tutti i miei compagni di squadra, allo staff, a tutti coloro che supportano le mie sciocchezze quotidiane (Medici, Preparatori, Nutrizionista, Steward, Catering) e a tutti i tifosi. È tempo per me di vivere una nuova esperienza e provare nuove emozioni ", ha scritto su Instagram.