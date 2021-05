Calcio argentino in lutto: a 86 anni muore di Covid l'iconico allenatore Carlos Timoteo Griguol

vedi letture

Il calcio argentino è in lutto: in queste ore è venuto a mancare l'iconico allenatore Carlos Timoteo Griguol.

Tra i tecnici più longevi del fútbol argentino, protagonista per oltre 30 anni, Griguol aveva dapprima segnato la storia come uno dei principali elementi della rosa dell'Atlanta negli anni '60, per poi diventare un simbolo e un modello di riferimento in panchina.

Ex del River Plate e del Rosario Central, ma anche del Real Betis in Spagna, è morto a 86 anni dopo una lunga battaglia contro il Covid e una grave polmonite.