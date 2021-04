Campionato sospeso a Malta, Hamrun Spartans campioni. E festeggia anche un italiano

Gli Ħamrun Spartans sono stati dichiarati campioni della Premier League per la prima volta in 30 anni dopo la sospensione ufficiale del massimo torneo maltese a causa della pandemia di coronavirus. Gli Spartans avevano cinque punti di vantaggio sui rivali dell'Hibernians e 10 in più del Gżira United a sei partite dalla fine del campionato, che non arriva alla naturale conclusione per il secondo anno consecutivo. Nella scorsa stagione a trionfare fu il Floriana FC. Festeggia anche un italiano: Michele Laraspata, classe 2001 di Bari arrivato in prestito dal Parma a gennaio.