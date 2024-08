Ufficiale Cañizares Jr lascia il Real Madrid e vola in Portogallo: "Ciclo finito, ora nuove sfide"

Il portiere del Real Madrid Castilla Lucas Cañizares (22 anni), figlio di Santiago - bandiera del Valencia ed ex Nazionale spagnolo - è stato ceduto al club portoghese Farense da parte dei blancos: "Il Real Madrid CF e lo Sporting Clube Farense hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del nostro giocatore Lucas Cañizares" - si legge nel comunicato pubblicato dai blancos - "è arrivato al Real Madrid nel gennaio 2014 all'età di 12 anni. Da allora ha giocato in tutte le categorie delle nostre giovanili. fino giocando tre stagioni con il Castilla. Nel 2020 è stato proclamato campione della Youth League. Il Real Madrid augura a lui e alla sua famiglia buona fortuna in questa nuova fase della sua vita".

Parlando ad As, il figlio d'arte ha spiegato a chiare lettere: "Stupito? La verità è che è stato tutto molto naturale e non c'era bisogno che mi dessero brutte notizie all'improvviso. Quello che abbiamo fatto è stato parlare del mio futuro ed eravamo molto chiari sul fatto che un ciclo era finito e che il modo migliore per continuare a progredire nella mia carriera era cercare nuove sfide. Nei confronti del Real Madrid ho solo parole di gratitudine, sia verso l'istituzione che verso tutte le persone e i colleghi che mi hanno aiutato in questo decennio al club".