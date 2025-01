Ufficiale Cannavaro, altro rinforzo: Kanga sbarca ufficialmente in Croazia, alla Dinamo Zagabria

Nuovo passo per Wilfried Kanga, che ha lasciato il Cardiff City dopo un periodo in prestito e ha traslocato alla Dinamo Zagabria. L'attaccante 26enne, di proprietà dell'Herta Berlino, era arrivato nel luglio 2024 al Cardiff, ma dopo 16 presenze e nessun gol con i Bluebirds, Kanga ha lasciato il club, che ha dichiarato: "Auguriamo a Wilfried il meglio per il futuro." Questo futuro è ora nella massima serie del calcio croato, sotto le ali di Fabio Cannavaro come tecnico in capo. E per altro si appresta a giocare anche in Champions League.

L'annuncio social

"Wilfried Kanga è un nuovo giocatore del Dinamo e nella squadra di Maksimir rafforzerà la concorrenza nella zona offensiva, ampliando il potenziale offensivo dei "blues". Ha firmato un contratto pluriennale ed è arrivato dal club tedesco Hertha Berlino, dopo aver trascorso la prima parte della stagione in prestito al Cardiff City. Benvenuto tra noi!". Un affare chiuso per 1,7 milioni di euro dal club croato.