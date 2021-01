Caos Barcellona, Messi vuole fare causa a Bartomeu. In 5 erano a conoscenza del contratto

Domenica da dimenticare per il Barcellona e Leo Messi. El Mundo ha pubblicato in prima pagina il contratto del giocatore argentino con ben 555 milioni di euro percepiti in quattro anni. Il club catalano ha confermato l'autenticità del documento, ma ha specificato in un comunicato ufficiale di voler fare causa al quotidiano per aver pubblicato informazioni riservate. Nonostante la risposta del club, Marca ha svelato un particolare interessante: Messi vuole far causa all'ex presidente Bartomeu e ad altre quattro persone a conoscenza del contratto. El Diez del Barcellona non ha digerito la divulgazione di informazioni relative al proprio patrimonio.