Caos in Colombia, Cavani durissimo: "Non deve ospitare la Copa America. Si pensa solo ai soldi"

La Colombia vive un momento particolarmente turbolento, segnato dalla violenta repressione del governo contro le manifestazioni nelle strade dei civili. Il Paese ospiterà in estate la quarantasettesima edizione della Copa America, una situazione che ha suscitato il disappunto di molti volti noti, a partire da Edinson Cavani, che in un'intervista a 2 de Punta ha dichiarato: "La Copa America non dovrebbe essere giocata in Colombia. La Conmebol pensa solo ai soldi e fa un favore al governo coprendo con il calcio tutta l'inettitudine che ha causato negli ultimi anni".