Ufficiale Carlo Adriano saluta il Villarreal: il centrocampista va a fare esperienza in Segunda

Il Villarreal manda il giovane Carlo Adriano García Prades a fare esperienza. Il Sottomarino Giallo ha annunciato il trasferimento in prestito del centrocampista spagnolo classe 2001 al Mirandes, in seconda divisione spagnola. Nella passata stagione Carlo Adriano ha giocato 36 partite con la seconda squadra, mentre in questa non è ancora sceso in campo.

Di seguito l'annuncio del Villarreal.