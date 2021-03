Cavani al Boca? L'assistente di Tabarez: "Sarebbe un bene che vada dove si trova a suo agio"

Edinson Cavani al Boca, un sogno che può diventare realtà. Il Matador a giugno si ritroverà libero se non sarà esercitata la clausola per il rinnovo automatico con il Manchester United e allora il suo approdo in Argentina potrebbe essere davvero inevitabile. Lo sa bene anche Mario Rebollo, assistente del CT Oscar Tabarez sulla panchina dell'Uruguay: "Sarebbe un bene per noi se Cavani giocasse dove si sente più a suo agio . Non fa differenza per me se sarà con il Boca o in un altro posto, l'importante è che stia bene. Vogliamo che sia in forma e competitivo per il Mondiale".