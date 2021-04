Ceballos avvisa il Real: "Voglio stabilità e sentirmi importante. Con o senza Zidane"

vedi letture

Il tifo per il Betis Siviglia, il futuro e la voglia di essere protagonista all'Europeo e alle Olimpiadi. Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid in prestito all'Arsenal, ha parlato a Onda Cero: "Guardo tutte le partite del Betis e le conferenze stampa di Pellegrini, è un allenatore che mi piace e gioca bel calcio. Poi ci sono diversi compagni con cui ho giocato in passato. Nessuno può negare l'affetto che ho per questa squadra, ho trascorso anni molto belli al Betis".

Riguardo al suo futuro, Ceballos ha dichiarato: "Ho ancora due anni di contratto con il Real Madrid. Un altro prestito sarebbe difficile per entrambe le parti. Devo sistemarmi, sto per compiere 25 anni e voglio sentirmi importante, avere continuità. Ci penseremo tra qualche settimana, analizzeremo tutte le opzioni: mi piace la Liga, si addice meglio al mio stile di gioco. Da due anni sono in Inghilterra e ho imparato molto. Il Real? Sono tutte supposizioni: tornerò, resterò, con o senza Zidane... L'importante è finire bene la stagione, voglio giocare l'Europeo e l'Olimpiade e poi deciderò. Penso però che anche per il bene del Real Madrid la cosa migliore sia che ci sia stabilità".