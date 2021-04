Celtic, Mourinho fra i candidati alla panchina per la prossima stagione

Secondo quanto riportato dal Sun, José Mourinho sarebbe un candidato alla panchina del celtic per la prossima stagione. Il tecnico portoghese è stato esonerato nella giornata di lunedì dal Tottenham. Lo Special One è al momento solo una suggestione e non il favorito, con Eddie Howe al momento in grande vantaggio.