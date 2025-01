Ufficiale Cessione milionaria in Championship: Whittaker dal Plymouth al Boro per 7 milioni

Come si può competere con il calcio inglese? In ogni sessione di mercato, anche i club più "piccoli" spendono fior di milioni per acquistare giocatori che spesso non valgono l'investimento operato. Anche in Championship si staccano assegni milionari: il Middlesbrough ha acquistato Morgan Reece Whittaker per poco più di 7 milioni di euro.

Esterno offensivo classe 2001, Whittaker sta disputando una stagione "normale" nella seconda divisione calcistica inglese, almeno a giudicare dai numeri: tre reti e un assist in campionato, un gol in FA Cup.