Champions League, è iniziata la stagione 2021/22: subito fuori la rappresentante di San Marino

È iniziata martedì 22 giugno la Champions League 2021/22 con le semifinali del turno preliminare. Finisce subito il cammino della sammarinese Folgore, sconfitta dal Pristina per 0-2. I kosovari affronteranno gli andorrani dell'Inter Club d'Escaldes, che hanno avuto la meglio dell'HB (Far Oer ) per 1-0. Le due partite sono state giocate in Albania e la finale del preliminare, in programma venerdì, si giocherò ad Elbasan. La squadra sconfitta in finale affronterà la perdente della gara del primo turno di qualificazione tra Teuta e Sheriff al percorso Campioni del secondo turno di qualificazione di UEFA Europa Conference League il 22 e 29 luglio.

Il Folgore affronterà la perdente della gara del primo turno di qualificazione tra Flora Tallinn e Hibernians al percorso Campioni del secondo turno di qualificazione di UEFA Europa Conference League il 22 e 29 luglio.

L'HB affronterà la perdente della gara del primo turno di qualificazione tra HJK Helsinki e Budućnost Podgorica al percorso Campioni del secondo turno di qualificazione di UEFA Europa Conference League il 22 e 29 luglio.