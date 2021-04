Chelsea-Brighton 0-0, le pagelle: Blues spuntati, Welbeck a un passo dalla gloria

CHELSEA-BRIGHTON 0-0

Kepa 6 - Sempre attento, un paio di buoni interventi.

Zouma 5 - Perde un paio di palloni sanguinosi in uscita che per sua fortuna non portano al gol degli ospiti.

Christensen 6,5 - Partecipa molto in costruzione e se la cava sempre bene anche in marcatura. Una prestazione convincente.

Rudiger 6,5 - Sbaglia poco e concede quasi nulla. Sempre pronto alla battaglia.

M. Alonso 5,5 - Spinge sulla sinistra ma non con la solita verve. Si fa vedere in avanti ma mai con convinzione. (dal 68' Hudson-Odoi 5,5 - Si piazza sulla sinistra ma non riesce a dare il cambio di ritmo al match).

Mount 6 - Gioca tanti palloni e lo fa sempre bene. Forse gli manca qualche accelerazione e qualche inserimento offensivo.

Jorginho 5,5 - Perde un pallone bruttissimo che porta al palo di Welbeck. Un po' distratto e spesso sotto ritmo.

James 6 - Alterna bene le due fasi. Meglio nel primo tempo, poi cala alla distanza.

Pulisic 5 - Un paio di numeri ma senza costrutto. Si perde sempre sul più bello.

Havertz 5 - Non riesce a incidere da prima punta. Si muove bene ma viene servito poco e spesso perde i duelli fisici. (dal 68'Werner 5 - Stesso copione del compagno che sostituisce)

Ziyech 6 -Grande corsa, un paio di azioni personali ma manca sempre la ciliegina sulla torta. (dal 77' Giroud s.v.)

BRIGHTON

Sanchez 6 - Poco impegnato. Nelle occasioni che viene chiamato in causa risponde presente.

White 6,5 - Il rosso finale non macchia un'ottima prestazione. Insuperabile.

Dunk 6,5 - Cattivo quanto basta. Non fa mai accendere Havertz.

Webster 6 - Pochi fronzoli ma anche pochi errori. Bella prestazione.

Veltman 6 - Bloccato sulla corsia. Bene in fase difensiva, in avanti non lo si vede mai.

Gross 6 - Un po' meno protagonista del solito ma fornisce il suo contributo alla causa.

Bissouma 6,5 - Tre conclusioni e tantissima corsa. Lui è l'anima della squadra.

Burn 6 - Tanto lavoro sporco. Fase difensiva pressoché perfetta.

Trossard 5 - Non entra mai in partita. Almeno aiuta in fase di ripiegamento. (dal 60' Lallana 5,5 - Entra bene in partita ma si divora un gol facile facile che sarebbe forse valso tre punti d'oro).

Welbeck 6 - A un passo dalla gloria. Ha un'occasione e per poco non trova il gol vittoria, ma il suo tiro si stampa sul palo. (dall'86 Moder s.v.)

Mac Allister 5 - Poco presente e poco servito. Da salvare solo l'impegno. (dal 74' Maupay s.v.)