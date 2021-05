Chelsea, dopo la festa si pianificano già le uscite: Aston Villa su Abraham e Loftus-Cheek

Il Chelsea si sta ancora godendo la Champions League conquistata poche ore fa ai danni del Manchester City, ma in vista della prossima estate la dirigenza dei Blues sta già valutando chi far uscire, nell'ottica di una rosa che oggi conta troppi giocatori poco utilizzati e che avrebbero poco spazio anche in ottica futura. Tra questi l'attaccante Tammy Abraham e il centrocampista Ruben Loftus-Cheek, in prestito al Fulham: su entrambi, riporta il Mirror nella sua edizione domenicale, ci sarebbe l'interessamento dell'Aston Villa.