Chelsea, Drinkwater arrivato a Istanbul per firmare col Kasimpasa: prestito fino a giugno

Nuova avventura all'orizzonte per Danny Drinkwater. Come riporta Sky Sports UK, infatti, il centrocampista di proprietà del Chelsea è già arrivato a Istanbul per firmare col Kasimpasa. Il classe '90 ripartirà dalla Turchia per provare a rilanciarsi lontano dalla sua Inghilterra con la formula del prestito fino al prossimo 30 giugno.