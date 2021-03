Chelsea, forfait di Christensen. Il danese ha la febbre ma Tuchel rassicura: "Non è Covid"

Nella formazione ufficiale del Chelsea spicca l'assenza di Andreas Christensen. Il danese non è nemmeno in panchina per malattia, ad ogni modo non correlata col Covid come confermato da Thomas Tuchel: "Purtroppo Andreas è indisponibile per malattia. Niente panico, non è Covid: ha effettuato un test che ha dato esito negativo, ma è ha la febbre. Non si sente bene così Zouma entra e prende il suo posto". 24 anni, Christensen ha raccolto la maglia da titolare a seguito dell'infortunio a Thiago Silva ed è uno dei protagonisti della striscia positiva del Chelsea. Con lui in campo solamente un gol subito in nove partite con Tuchel in panchina.