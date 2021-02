Chelsea, Giroud: "Soddisfatto della vittoria. Amo le rovesciate"

vedi letture

Oliver Giroud, attaccante del Chelsea, ha parlato nel post partita di Atletico Madrid-Chelsea, ottavo di finale di andata di Champions League: “Conosciamo l’importanza dei gol in trasferta nelle Coppe Europee. Sono molto soddisfatto della nostra vittoria. Avevamo fiducia, abbiamo affrontato una grande squadra. Conoscevamo i loro punti di forza, li abbiamo gestiti bene. Ora dobbiamo chiudere il discorso qualificazione in casa. Non sapevo cosa pensare sul gol, mi sono concentrato sul colpire bene la palla, adoro fare le rovesciate. Non avevo idea se fossi in offside oppure no, poi Mount mi ha detto che lui non aveva toccato la palla".