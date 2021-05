Chelsea, Havertz: "Vittoria importante, spero di continuare così"

Le parole di Havertz dopo Chelsea-Fulham 2-0.

L’attaccante del Chelsea Kai Havertz ha commentato la vittoria nel derby contro il Fulham, deciso da una sua doppietta: “Questa è una vittoria molto importante. Vogliamo arrivare tra le prime 4 e penso che questa vittoria sia cruciale per raggiungere questo obiettivo. Sono contento per due gol, sto prendendo sempre più confidenza con il calcio inglese e spero di continuare così. Qui ci sono tanti giocatori di qualità, quindi è facile cerare occasioni. Non è importante chi segna, ma conquistare punti per la squadra. Ora abbiamo tre giorni per ricaricare le batterie e pensare alla prossima sfida, in un’altra competizione e con un avversario forte”.