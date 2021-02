Chelsea, Jorginho ancora decisivo dal dischetto. Tuchel: "Non ha bisogno di consigli"

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, commenta il successo deo suoi sul campo dello Sheffield United. A segno nel 2-1 finale ancora Jorginho su rigore. L'italiano aveva già deciso il derby di Londra contro il Tottenham dagli undici metri: "Non faccio confronti col rigore precedente, mi piacciono entrambi perché in tutti e due i casi il pallone è finito in rete. Non giudico come un giocatore calcia un rigore e non gli darei mai consigli su come farlo. Perché ho giocato a calcio nelle serie minori e so quanta pressione ci sia dal dischetto. Non gli ho dato consigli, Jorginho può tirare i rigori come si sente più sicuro e sono contento che sia riuscito a segnarli tutti e due perché sono stati entrambi decisivi".