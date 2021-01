Chelsea, Lampard paga per tutti: il tecnico dei Blues verso l'esonero

Il Chelsea è pronto ad esonerare Frank Lampard. Nonostante la vittoria in FA Cup contro il Lutown Town, il dirigenti dei Blues avrebbero deciso di dare una scossa all'ambiente, con il Chelsea che dopo la faraonica campagna acquisti estiva si trova al nono posto in Premier League con 29 punti. Come si legge sul Daily Telegraph ai giocatori è stato detto di non recarsi al campo di allenamento fino al pomeriggio: questa - si legge - potrebbe essere la conferma dell'imminente esonero del tecnico.