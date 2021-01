Chelsea, Lampard: "Sconfitta preoccupante, il Leicester aveva un'altra energia"

vedi letture

Amareggiato per la sconfitta per 2-0 rimediata sul campo del Leicester City, Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha commentato ai microfoni della BBC Sports il momento delicato che stanno vivendo i Blues: "Il Leicester è una squadra in buona forma, mentre noi non lo siamo, e ciò è chiaramente preoccupante. Eravamo in una buona posizione di classifica a dicembre, secondi a due punti dalla vetta. Forse poi c'è stato del compiacimento da parte nostra. C'è solo una via per uscire da questa situazione: il duro lavoro. L'importante è che i giocatori si riprendano: devono tenere la testa alta ma anche gli occhi aperti, rivedere la partita e capire che il Leicester aveva un'altra energia rispetto a noi. Non puoi essere pigro e lento contro una squadra come la loro".