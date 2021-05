Chelsea-Leicester 2-1, le pagelle: Rüdiger esaltante, Mount una spina nel fianco

Chelsea-Leicester 2-1

Marcatori: 47' Rüdiger (C), 67' Jorginho (C), 77' Iheanacho (L).

Mendy 6 - Non ha colpe sull'unico gol subito. Il Leicester lo sollecita di rado.

James 6 - In difesa non commette sbavature e fornisce un valido supporto in costruzione.

Thiago Silva 6.5 - La solita garanzia per la retroguardia dei Blues: impeccabile nel posizionamento e sempre attento a leggere il gioco in anticipo.

Rüdiger 7 - Deciso in marcatura e propositivo in fase di possesso palla, dove non esita a portare palla nella metà campo avversaria con personalità. Il gol sugli sviluppi di calcio d'angolo lo esalta e da lì in poi non sbaglia un colpo.

Azpilicueta 6 - Buona prestazione da gregario sulla fascia destra: si mette a disposizione della squadra con la consueta affidabilità, sia in copertura che in appoggio. (Dall'87' Zouma s.v.).

Kanté 6.5 - Finché è in campo padroneggia la mediana con autorevolezza: recupera palloni e si fionda in attacco con estrema vivacità. Un problema fisico pone precocemente fine al suo incontro. (Dal 32' Kovacic 6 - Si cala bene nel match, nonostante l'ingresso a freddo. Disegna geometrie interessanti e lavora con la giusta applicazione).

Jorginho 6 - Partita consistente per l'italo-brasiliano, che forse non ruba l'occhio come in altre occasioni ma che concude le operazioni la zona nevralgica. Realizza con freddezza il calcio di rigore che vale il 2-0, ma un suo pallone perso in uscita provoca la rete di Iheanacho.

Chilwell 6.5 - Rispetto ad Azpilicueta, spinge con più costanza sul binario di sinistra arrivando spesso sul fondo. Gara di buon tenore, soprattutto in termini di attenzione difensiva.

Pulisic 6.5 - Esplosivo ed efficace sulla trequarti: quando duetta con Mount sono dolori per la squadra di Rodgers. Nell'arco dei 90' gli manca un po' di continuità, ma il suo contributo alla causa è indiscutibile.

Mount 7 - Semina il panico tra le linee: abbina tecnica e velocità, dando il cambio di marcia alla manovra del Chelsea. Un'autentica spina nel fianco per la difesa del Leicester.

Werner 6.5 - Prima l'intervento del guardialinee e poi quello del VAR gli annullano la gioia del gol. Nonostante questo, non si butta giù e offre una prestazione gagliarda: tiene sempre impegnata la difesa avversaria e dialoga efficacemente con i compagni (Dal 90'+1' Giroud s.v.).

LEICESTER

Schmeichel 6.5 - Compie qualche buon intervento nel primo tempo, quando il Chelsea assedia l'area avversaria.

Castagne 6 - Non si fa trascinare dalle difficoltà della serata e fronteggia con autorevolezza i pericoli innescati dai Blues.

Fofana 5 - Commette una colossale ingenuità che origina il calcio di rigore poi realizzato da Jorginho. Serata in costante apnea per il centrale francese, che soffre tremendamente la presenza di Werner.

Söyüncü 6 - Conduce una gara tutto sommato attenta e priva di grosse sbavature. Non male considerando il tipo di partita.

Thomas 5 - Dalle sue parti il Chelsea spesso e volentieri va a nozze: a volte pecca di leggerezza e ciò compromette la solidità difensiva della squadra.

Albrighton 6 - In fase offensiva il suo apporto è pressoché inesistente: si limita ad effettuare il lavoro sporco, dalla metà campo in giù. Quantomeno lo fa con diligenza. (Dal 68' Pereira 6 - Garantisce alla corsia di destra una scarica di energia: non ha paura di arrivare sul fondo e di inserirsi senza palla).

Tielemans 6 - Nonostante commetta alcuni errori tecnici, si contraddistingue per tenacia e intraprendenza: cerca di innescare gli attaccanti e di portarsi nell'area avversaria quando possibile. Nella ripresa cala.

Ndidi 6.5 - Combatte a centrocampo, dove gli spetta un compito difficile: far fronte alla velocità di pensiero dei giocatori del Chelsea. Nel complesso, non naufraga e talvolta si impone con il fisico, come in occasione del gol di Iheanacho, innescato da un suo recupero palla.

Pérez 5 - Prestazione scadente da parte dello spagnolo: avrebbe il compito di ribaltare il fronte e duettare con i compagni offensivi, invece si perde per il campo e non inietta quel tocco di imprevedibilità alle trame offensive delle Foxes. Nel finale spara alto un rigore in movimento.

Maddison 5.5 - Ad inizio gara cerca di tirar fuori dalle sabbie mobili i compagni con qualche iniziativa personale. Un effetto che, però, svanisce ben presto: anche il trequartista inglese, infatti, con il trascorrere dei minuti finisce per sprofondare nel calderone generale. (Dal 60' Iheanacho 6.5 - Sveglia l'attacco del Leicester prima calciando di poco a lato da buona posizione e poi realizzando il gol della speranza).

Vardy 5.5 - Difficile fornire una valutazione sulla sua partita: l'atteggiamento tattico della squadra rende praticamente impossibile il suo incontro. Riceve pochi palloni e complicati da addomesticare. Non ha chance nella morsa difensiva di Tuchel.