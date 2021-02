Chelsea, Marcos Alonso si gode il momento: "Il migliore dell'anno, nonostante il calendario fitto"

Chelsea e Manchester United sono pronte a darsi battaglia: il kick-off a Stamford Bridge è in programma alle 17.30. L'esterno dei Blues Marcos Alonso ha presentato così la partita ai canali ufficiali del club: "È il momento migliore dell'anno, quando hai la possibilità di giocare queste partite, nel pieno della fase a eliminazione della Champions League. Con quattro o cinque gare molto importanti in meno di un mese non è semplice recuperare, ma ci lavoriamo e fin qui ci siamo fatti trovare pronti". Lo spagnolo ha poi messo in guardia la squadra sulle difficoltà che l'attendono questo pomeriggio: "Ci aspettiamo una partita complicata. Il Manchester United ha grande qualità, ma noi abbiamo bisogno dei tre punti e speriamo di fare una bella partita".