Chelsea-Newcastle 2-0, le pagelle: Werner torna al gol, Gayle isolato

vedi letture

Le valutazioni di Chelsea-Newcastle: gara terminata 2-0 per i Blues.

CHELSEA-NEWCASTLE 2-0

Marcatori: 31’ Giroud (C), 39’ Werner (C)

CHELSEA

Kepa 6 – Partita sostanzialmente inoperosa per il portiere, chiamato in causa solo nel finale per respingere un colpo di testa di Willock.

Azpilicueta 6 – Parte da centrale di destra per poi fungere sostanzialmente da terzino, accompagnando con costanza l’azione.

Rudiger 6 – Vince agevolmente il duello con gli attaccanti avversari, facendosi vedere anche nell’area del Newcastle sui calci piazzati.

Christensen 6 – Buona prova sul piano difensivo, in cui protegge al meglio la sua zona di competenza.

Hudson-Odoi 6,5 – Protagonista in diverse azioni d’attacco del Chelsea, soprattutto nella seconda frazione di gioco. (Dal 77’ James s.v.)

Kovacic 6,5 – Tra i più in evidenza nella squadra di Tuchel, per la sua capacità di incidere a livello qualitativo sulla manovra dei Blues e per il suo lavoro in fase d’interdizione.

Jorginho 6 – Ottimo in fase di recupero palla, per poi servire gli attaccanti con qualità e continuità.

Alonso 6,5 – Protagonista soprattutto nella prima parte di gara, quando l’azione si sviluppa per lo più dalla sua parte. Si fa vedere qualche volta in avanti anche dopo l’intervallo.

Mount 6 – Una spina nel fianco sul settore destro dell’attacco, che va due volte vicina al gol. (Dal 70’ Kantè 6 – Porta freschezza alla mediana londinese, in vista di un finale che si rivela senza troppi patemi)

Abraham 6 – Dopo venti minuti con pochi palloni giocabili, deve abbandonare il campo per infortunio. (Dal 20’ Giroud 7 – Entra e sblocca il match da vero bomber, con un tapin vincente su corta respinta di Darlow)

Werner 7 – Si muove molto, va vicino al gol e già nel primo tempo spezza il suo digiuno con la rete del 2-0. Importante anche in occasione del vantaggio, per il cross poi ribadito in rete da Giroud.

NEWCASTLE

Darlow 6 – Non irreprensibile sul primo gol del Chelsea, visto che la sua respinta su cross di Werner è corta e centrale. Si riscatta nella ripresa, limitando il passivo in un paio di circostanze.

Krafth 5 – Soffre tremendamente sulla destra, dovendo affrontare due avversari particolarmente intraprendenti come Werner e Alonso.

Lascelles 6 – Si mette in mostra con delle buone chiusure, tra cui una su Abraham quando il risultato era ancora sullo 0-0.

Clark 6 – Va in difficoltà nel confronto con Giroud, più efficace negli ultimi metri rispetto ad Abraham. Migliora nel secondo tempo.

Lewis 5 – Pensa prevalentemente alla fase difensiva, partendo con buon piglio per poi andare in sempre maggiore difficoltà.

Willock 5,5 – Impalpabile nel primo tempo, mentre nella ripresa sfiora il gol con un colpo di testa respinto da Kepa. (Dal 79’ Carroll s.v.)

Hayden 5 – Perde nettamente il confronto con i centrocampisti del Chelsea, faticando in entrambe le fasi.

Shelvey 5,5 – Prova in qualche circostanza a dare geometrie alla squadra, ma senza troppa fortuna.

Almiron 5 – Svaria molto tra le linee, ma senza mai cerare particolari pericoli in fase offensiva.

Gayle 5 – Troppo isolato in avanti, ha decisamente pochi palloni giocabili. (Dal 64’ Joelinton 5,5 – Il suo ingresso in campo non aumenta la pericolosità offensiva dei Magpies)

Saint-Maximin 6 – Del reparto offensivo del Newcastle è quello che gioca con più convinzione, risultando il meno negativo. (Dal 72’ Fraser 6 – Da segnalare un cross dalla sinistra per poco non trasformato in gol da Willock)