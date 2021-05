Chelsea, per Tuchel un budget da 174 milioni per il mercato. Tutto su Haaland o Lukaku

Lo strepitoso rendimento del Chelsea dall’arrivo di Thomas Tuchel in panchina, corredato da finale di FA Cup e finale di Champions League conquistate, non è valso solo un probabilissimo rinnovo di contratto al tecnico tedesco. Stando a quanto riportato dal Sun, infatti, la dirigenza dei londinesi vorrebbe mettere a disposizione un budget da 174 milioni di euro per il mercato estivo. Una cifra, questa, che l’ex del PSG vorrebbe concentrare in gran parte per dotare la sua squadra di un vero bomber visto il probabile addio di Olivier Giroud e lo scarso feeling con Tammy Abraham. Nel mirino della società di Stamford Bridge il “solito” Erling Haaland del Borussia Dortmund e l’interista Romelu Lukaku che nel Chelsea ha già giocato, ad intermittenza nel triennio fra il 2011 e il 2014.