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Il Chelsea pesca ancora dallo Strasburgo: ecco Valentin Barco, contratto fino al 2033

Il Chelsea pesca ancora dallo Strasburgo: ecco Valentin Barco, contratto fino al 2033 TUTTOmercatoWEB
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Daniele Najjar
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Daniele Najjar
ieri alle 19:27Calcio estero
Nuovo arrivo da un club all'altro della galassia BlueCo: l'ex Boca Juniors Valentin Barco si trasferisce in Inghilterra, l'accordo risale a maggio.

Il Chelsea finalizza un nuovo arrivo in prospettiva attingendo nuovamente al club partner dello Strasburgo, squadra che fa parte della galassia BlueCo (la proprietà in comune). Ufficiale l'arrivo di Valentín Barco: l'accordo tra le parti era stato raggiunto verbalmente già lo scorso maggio, ma ora l'operazione è stata completata anche dal punto di vista burocratico. Il polivalente argentino, 21 anni, diventa così un nuovo giocatore dei Blues.

Il comunicato del Chelsea per Barco

Di seguito il comunicato del Chelsea: "Il Chelsea FC è lieto di confermare la firma del nazionale argentino Valentin Barco dall'RC Strasburgo. Il versatile centrocampista ha firmato un contratto fino al 2033 e si unirà al manager Xabi Alonso e ai suoi nuovi compagni di squadra nella pre-season.

Barco, 21 anni, ha iniziato la sua carriera con il Boca Juniors in Argentina. Ha fatto il suo debutto professionale all'età di 16 anni, dopo essere salito tra i ranghi dell'accademia, e ha vinto numerosi titoli prima di trasferirsi in Inghilterra nel 2024 per unirsi a Brighton & Hove Albion.

Ha giocato in prestito al Siviglia ed allo Strasburgo, unendosi a quest'ultimo club in via definitiva dopo la stagione 2024/25, nella quale ha aiutato Strasburgo ad assicurarsi un posto nel calcio europeo.

Barco ha contribuito a 12 gol in 43 presenze in tutte le competizioni lo scorso trimestre, e la sua forma a livello di club lo ha visto convocato nella squadra argentina per la Coppa del Mondo FIFA 2026. Attualmente ha cinque apparizioni internazionali a suo nome. Benvenuto al Chelsea, Valentin. Non vediamo l'ora che tu ti unisca presto al team!".

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