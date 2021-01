Chelsea, quattro sconfitte nelle ultime sette gare: la panchina di Lampard è a rischio

Non è buon momento per il Chelsea. I Blues infatti nelle ultime sette gare hanno rimediato ben quattro sconfitte perdendo svariate posizioni nella classifica di Premier League. L'ultimo ko arrivato contro il Manchester City però rischia essere fatale per Frank Lampard. Secondo le ultime indiscrezioni del The Athletic infatti la società sta mettendo in serio dubbio la posizione del tecnico che rischia l'esonero in caso di altri ko non graditi.