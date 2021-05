Chelsea, Tuchel annuncia: "Miglioreremo la rosa ma non ci scontreremo con la società"

Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato della prossima finestra di calciomercato: "I periodi di calciomercato possono interrompere il buon umore tra gli allenatori e il club e non voglio che ciò si ripeta. Non ho nessuna voglia di rovinare questa atmosfera, né per me né per nessun altro. Abbiamo qualche idea su come migliorare la rosa? Sì, lo faremo - riporta Sky Sports UK -. Ma ci scontreremo? No, non lo faremo. Ne discuteremo e prima di tutto finiremo questa stagione perché non è il momento di riflettere adesso".