Chelsea, Tuchel: "Domani cambierò qualcosa nella formazione, Kanté in campo dal 1'"

Il manager del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di FA Cup contro il Barnsley di domani sera: "C'è un'alta possibilità che vedremo molti cambiamenti. Questa è la terza partita in trasferta consecutiva per noi, quindi non vogliamo perdere consapevolezza o attenzione ai dettagli e penso che questa sia una buona occasione per alcuni cambiamenti.Tutti meritano di essere in campo e ci sono alcuni giocatori che hanno sofferto per alcune mie decisioni. Domani è un momento per avere forze e menti fresche in campo. Kanté inizierà dal primo minuto domani e sono così felice di riaverlo di nuovo. Lo abbiamo messo in campo contro il Tottenham e ha aiutato tutti".