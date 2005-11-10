Ufficiale Chelsea, volano altri 60 milioni: ecco il difensore Maxence Lacroix dal Crystal Palace

Il Chelsea ha ufficializzato l'acquisto di Maxence Lacroix dal Crystal Palace. Il difensore centrale francese, 26 anni, ha firmato un contratto che lo legherà ai Blues fino al 2032. Lacroix approda a Stamford Bridge dopo due stagioni da protagonista con il Crystal Palace, dove ha collezionato 98 presenze contribuendo al periodo più vincente della storia del club londinese. Con le Eagles ha conquistato infatti la Conference League, la FA Cup e il Community Shield, affermandosi come uno dei migliori difensori della Premier League.

"Sono davvero felice di entrare a far parte di questo splendido club. Tutti conoscono la storia del Chelsea, la sua tradizione vincente, ed essere qui è motivo di grande orgoglio", ha dichiarato il centrale francese. "Quando ho parlato con l'allenatore ho capito subito che condividiamo la stessa visione e la stessa ambizione per questo club. Vogliamo vincere. Guardando la qualità della rosa e tutto ciò che circonda questa società, credo che possiamo raggiungere grandi risultati. L'obiettivo è conquistare trofei e non vedo l'ora di dare il mio contributo".

Cresciuto nel settore giovanile del Sochaux, Lacroix ha esordito tra i professionisti con il club francese prima di trasferirsi nel 2020 al Wolfsburg, dove ha disputato 130 partite in quattro stagioni, mettendosi in luce in Bundesliga. Nel 2024 è arrivato il passaggio al Crystal Palace, esperienza che gli ha permesso di compiere il definitivo salto di qualità. Le sue prestazioni in Premier League e nelle competizioni europee gli sono valse anche la prima convocazione con la nazionale francese nel marzo scorso. Successivamente è stato inserito nella rosa della Francia per il Mondiale 2026, torneo nel quale ha collezionato tre presenze, contribuendo al quarto posto finale dei Bleus.