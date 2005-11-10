Ufficiale
Si separano anche formalmente le strade di D'Angelo e Spezia: risolto il contratto
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Lo avevamo anticipato ieri, ora anche la nota ufficiale del club: Luca D'Angelo ha risolto l'accordo che, fino al 30 giugno 2027, lo legava allo Spezia, che ha allenato fino alla passata stagione.
Di seguito, il comunicato ufficiale:
"Spezia Calcio rende noto di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava l'allenatore Luca D'Angelo al Club di via Melara.
Allo stesso tempo, il Club comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto anche per Roberto Alberti, Marco Greco, Stefano Cappelli, Giuseppe Leonetti e Luca Mora, membri dello staff tecnico dell'allenatore pescarese
A loro, i migliori auguri per il prosieguo della carriera".
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