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Sambenedettese, per Toure c'è il ritorno al Teramo: si trasferisce in prestito
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L'esterno offensivo classe 2000 torna nel club dove due stagioni fa si mise in luce con 11 reti in 38 gare
Dopo una stagione in cui si è diviso fra la Sambenedettese, un gol in 19 presenze, e L’Aquila, due reti in 16 gare, per l'esterno offensivo Touré è pronta un’altra esperienza in Serie D con la maglia di quel Teramo dove ha militato nella stagione 2024/25 collezionando ben 11 reti in 38 presenze. Lo comunica la Samb sui propri canali ufficiali:
"La U.S. Sambenedettese comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nouhan Toure al Teramo Calcio 1913. La società ringrazia Nouhan per la professionalità, la serietà e la dedizione dimostrate in rossoblù augurandogli le migliori fortune calcistiche e personali per un nuovo capitolo con i biancorossi".
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