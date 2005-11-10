Clima teso in casa Lazio: diverbio fra Taylor e Gattuso, che lo caccia dall'allenamento

Clima teso in casa Lazio, con la squadra impegnata nella seduta mattutina a Formello. Secondo quanto riportato da Radio Laziale infatti è andata in scena un'accesa discussione fra il tecnico Gennaro Gattuso e il centrocampista Kenneth Taylor.

L'ex Ajax, viene spiegato, si sarebbe lamentato per un colpo subito e per un successivo richiamo da parte dell'allenatore. Fatto che non è piaciuto allo stesso Gattuso che come mostrano le immagini ha immediatamente fermato l'allenamento e urlato qualcosa al giocatore mandandolo con decisione negli spogliatoi.