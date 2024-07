Ufficiale Christopher Lenz saluta Lipsia dopo un solo anno. Il terzino sinistro è ora svincolato

vedi letture

Christopher Lenz non è più un giocatore del Lipsia. Il club della Red Bull non ha esercitato l'opzione di rinnovo per altri dodici mesi per il terzino sinistro tedesco, che era arrivato un anno fa dall'Eintracht firmando un contratto annuale.

Questo il comunicato della società tedesca: "Il calciatore nato a Berlino ha giocato otto partite per il Lipsia durante la scorsa stagione. Il difensore si era trasferito dall'Eintracht Francoforte al Lipsia nell'estate del 2023 , esordendo nella quarta giornata, nella vittoria casalinga per 3-0 contro l'Augsburg. Lenz ha assunto un ruolo importante sotto la guida dell'allenatore Marco Rose e, insieme al nazionale tedesco David Raum , ha formato la catena difensiva di sinistra. Grazie per il tuo impegno, Chris, ti auguriamo il meglio per il futuro!".

Le parole del d.s. Rouven Schroder: "Christopher Lenz si è messo al servizio della squadra durante questo anno. Lo abbiamo ingaggiato l'anno scorso come riserva per la posizione di terzino sinistro ed è stato in grado di affrontare questo ruolo in modo fenomenale, aumentando sempre la concorrenza. Ha assolutamente le qualità per giocare da titolare in una squadra della Bundesliga e gli auguriamo tutto il meglio per la sua prossima tappa nel calcio professionistico".