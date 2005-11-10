Ufficiale Brentford, acquisto record: ufficiale Mamadou Sangaré dal Lens per 48 milioni. I dettagli

Il Brentford fa un acquisto record: ufficiale l'arrivo di Mamadou Sangaré, giocatore più costoso di sempre nella storia del club inglese. I dettagli dell'affare con il Lens

"Il Brentford ha completato l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista Mamadou Sangaré dal Lens per una cifra record nella storia del club". Esordiscono così nel comunicato ufficiale le Bees per annunciare l'arrivo del classe 2002 originario del Mali: il giocatore ha lasciato il Lens e la Francia per firmare un contratto di cinque anni (fino al 2031), con un'opzione a favore del club per estenderlo di un ulteriore anno. Un'operazione chiusa intorno ai 48 milioni di euro.

Cosa ha fatto

Sangaré arriva a ovest di Londra al termine di una straordinaria stagione d'esordio in Francia, durante la quale ha aiutato il Lens a chiudere al secondo posto in Ligue 1 e a conquistare la Coupe de France per la prima volta nella storia della società. Il nazionale maliano ha collezionato 33 presenze in tutte le competizioni con la maglia del Lens nell'ultima annata, mettendo a segno tre gol e tre assist. È stato inserito nella Squadra dell'Anno UNFP della Ligue 1 e si è aggiudicato il Premio Marc-Vivien Foé, destinato al miglior calciatore africano della massima serie francese.

Il benvenuto

L'allenatore del Brentford, Keith Andrews, ha accolto così Sangare: "Mamadou è un profilo che seguiamo da parecchio tempo. È rimasto a lungo nei nostri radar ed era un giocatore che desideravamo fortemente portare qui. La scorsa stagione è stata di fondamentale importanza per lui, dopo un paio di esperienze in prestito che lo hanno aiutato a crescere. Al Lens ha espresso un rendimento costante ad altissimi livelli, in una squadra arrivata seconda in campionato. A questo va aggiunta l'ottima continuità di rendimento con la maglia del Mali, con cui è diventato un perno fondamentale".

E il tecnico delle Bees ha aggiunto: "È un giocatore che va a rinforzare un reparto mediano già molto valido, portando in dote qualità che ancora ci mancavano. Si integra perfettamente con le caratteristiche dei centrocampisti attualmente in rosa. Dai colloqui che ho avuto con lui è emersa una grande voglia di venire qui. È un ragazzo umile, ma altrettanto determinato ad affermarsi nella sua carriera. Riflette appieno tutto ciò che cerchiamo in un giocatore del Brentford, sia dentro che fuori dal campo. Sono convinto che diventerà un elemento molto, molto amato dai tifosi".