Ufficiale Il City cede Nypan in prestito al Middlesbrough: il norvegese alla conquista della Championship

Il giovane talento norvegese Sverre Nypan si trasferisce al Middlesbrough con la formula del prestito stagionale. Il promettente centrocampista, appena diciottenne, arriva a Teesside solo un mese dopo il trasferimento al Manchester City dal Rosenborg per una cifra stimata di 12,5 milioni di sterline.

Nypan ha firmato un contratto quinquennale con i giganti della Premier League e di recente è stato inserito tra i migliori giocatori al mondo della sua età da un importante quotidiano britannico. Internazionale giovanile con la Norvegia a tutti i livelli, Sverre ha iniziato la sua carriera al Rosenborg, collezionando 70 presenze e 14 gol. La sua versatilità e il talento offensivo lo rendono uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo.

Il battesimo davanti i tifosi del Boro è avvenuto lunedì al Riverside Stadium, durante l’allenamento aperto al pubblico, dove Nypan ha firmato autografi e salutato tutti. Con lui il Middlesbrough completa la quinta operazione estiva, dopo gli acquisti di Alfie Jones, Callum Brittain, Abdoulaye Kante e Sontje Hansen, puntando a rinforzare la squadra per una stagione ambiziosa in Championship.