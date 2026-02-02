Ufficiale Manchester City, Nypan torna a disposizione di Guardiola dopo 22 presenze al Middlesbrough

Sverre Nypan fa rientro al Manchester City dopo la parentesi in prestito al Middlesbrough, in Championship. Il talento norvegese, classe 2006, era stato acquistato dai Citizens lo scorso luglio dal Rosenborg, firmando un contratto quinquennale con scadenza nel 2030. Questo quanto si legge sul sito ufficiale del club:

"Approdato all'Etihad come uno dei prospetti più cristallini del calcio europeo — dopo aver esordito tra i professionisti con il Rosenborg a soli 15 anni — Nypan ha trascorso la prima parte di stagione al "Boro", collezionando 22 presenze totali tra campionato e coppe. Il diciannovenne centrocampista tornerà ora a disposizione di Pep Guardiola e dello staff della prima squadra, che supervisioneranno direttamente il suo percorso di crescita. Per questa nuova avventura a Manchester, Nypan ha scelto la maglia numero 41."