City, niente Donnarumma. In finale di Carabao Cup c'era Trafford: "È stata davvero dura"

Il primo trofeo e da protagonista nell'undici titolare del Manchester City. È stata questa la serata trascorsa da James Trafford, portiere finito per diventare seconda scelta di Pep Guardiola una volta arrivato Donnarumma all'ultimo giorno di mercato. Una stagione per nulla semplice per l'estremo difensore inglese, classe 2002, che voleva tornare a casa - là dove è cresciuto a pane e giovanili dei citizens - per prendere il comando della porta.

Invece si è ritrovato Donnarumma a sbarrargli la strada della felicità. Ma nel trionfo per 2-0 sull'Arsenal questa sera in finale di Carabao Cup è stato Trafford a giocare dal primo minuto, con la piena fiducia di Pep Guardiola in occasione di tutta la competizione. Occasione unica che l'ex Burnley non ha sprecato, anzi si è messo in risalto con un gol subito negato ad Havertz e poi murando Saka un paio di volte. La doppietta di Nico O'Reilly poi ha sancito il successo finale degli sky blues, per la nona Carabao Cup della storia del club.

"Sì, sono state ovviamente parate importanti perché sono avvenute all'inizio della partita, ma non le ricordo bene perché sono state azioni fulminee; sono solo felice di aver fatto la mia parte, e poi Nico ha segnato due gol, il che è fantastico per lui", ha dichiarato a Sky Sports UK Trafford. Ma passando alla scelta di Guardiola di schierarlo titolare: "Questo momento significa molto per me. Quattro o cinque anni fa, quando batterono gli Spurs per vincere questo trofeo, credo di essere stato la quarta o quinta scelta, e ho sempre immaginato che un giorno l'avrei vinto io".

"È incredibilmente bello, perché tutta la mia famiglia e i miei amici sono qui, ed è un lungo viaggio dal nord-ovest della Cumbria", ha dichiarato il portiere inglese. E sul rapporto con Guardiola: "Significa molto avere la fiducia di Pep Guardiola, ed è la prova di quanto ho creduto in me stesso e di come mi sono comportato in allenamento quando sono stato chiamato in causa per le partite del club. Ogni volta che gioco, do semplicemente il massimo". Salvo poi precisare: "Nessuna illusione, non è stato affatto facile. A volte è stata davvero dura, ma ho un ottimo gruppo di persone intorno a me. I miei compagni di squadra e i miei allenatori sono stati brillanti. Mi hanno spronato e mi hanno dato obiettivi individuali. Il merito è loro".