James Trafford, sedotto e abbandonato dal Manchester City. Donnarumma viene prima

E dire che a fine luglio il Manchester City fece lo sforzo di riportare a casa James Trafford pagando oltre 30 milioni di euro (grazie a una clausola di riacquisto), peccato che poi allo scadere dell'ultimo mercato estivo la rottura tra Donnarumma e il PSG ha spalancato le porte di Etihad al portiere della Nazionale italiana che è diventato automaticamente il nuovo numero uno di Pep Guardiola. Sì, ma come la sta vivendo chi gli sta alle spalle?

Secondo quanto rivelato da The Athletic, il secondo portiere del City è apparso chiaramente abbattuto e deluso dalla sua situazione in questa stagione. Solo 3 presenze in Premier League, briciole in Champions League, con un paio di apparizioni in FA Cup. La Carabao Cup invece il palcoscenico dove è stato maggiormente impiegato (450 minuti). Ma in confronto con Gigio non c'è storia, con 2700 minuti complessivi tra tutte le competizioni.

La gerarchia per Guardiola è chiara, così come per tutta la piazza e i compagni al City. "Le presenze nelle coppe? Sono ovviamente belle, ma non era quello che mi aspettavo all'inizio della stagione. Ho cercato di evitare che si creasse questa situazione, ma è la realtà. So che ogni volta che gioco devo dare il massimo e cercare di migliorare". Dichiarazioni che hanno provocato la rabbia dei tifosi sul web in verità, anche con commenti pesanti, per esprimere il proprio dissenso nella confidenza fatta da Trafford nell'intervista in questione alla BBC.

In realtà il 23enne inglese aveva scelto di tornare a casa, nel club in cui era cresciuto, per giocare da titolare ma si era ritrovato improvvisamente spodestato da Donnarumma. Chi conosce la situazione dice che Trafford è rimasto ferito da come si è evoluto il suo ritorno ad Etihad Stadium, specialmente perché lo scarso impiego di Guardiola compromette le sue chance di far parte della spedizione dell'Inghilterra per i Mondiali di quest'estate. Trafford dovrebbe partire titolare nella finale di Carabao Cup contro l'Arsenal il 22 marzo. Difficilmente accetterà un altro anno in panchina e, dato il suo talento, i pretendenti in estate non mancheranno. Il Manchester City è avvisato, ma sembra già aver fatto la sua scelta tra i pali.