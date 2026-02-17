Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

James Trafford, sedotto e abbandonato dal Manchester City. Donnarumma viene prima

James Trafford, sedotto e abbandonato dal Manchester City. Donnarumma viene primaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Yvonne Alessandro
Oggi alle 21:16Calcio estero
Yvonne Alessandro

E dire che a fine luglio il Manchester City fece lo sforzo di riportare a casa James Trafford pagando oltre 30 milioni di euro (grazie a una clausola di riacquisto), peccato che poi allo scadere dell'ultimo mercato estivo la rottura tra Donnarumma e il PSG ha spalancato le porte di Etihad al portiere della Nazionale italiana che è diventato automaticamente il nuovo numero uno di Pep Guardiola. Sì, ma come la sta vivendo chi gli sta alle spalle?

Secondo quanto rivelato da The Athletic, il secondo portiere del City è apparso chiaramente abbattuto e deluso dalla sua situazione in questa stagione. Solo 3 presenze in Premier League, briciole in Champions League, con un paio di apparizioni in FA Cup. La Carabao Cup invece il palcoscenico dove è stato maggiormente impiegato (450 minuti). Ma in confronto con Gigio non c'è storia, con 2700 minuti complessivi tra tutte le competizioni.

La gerarchia per Guardiola è chiara, così come per tutta la piazza e i compagni al City. "Le presenze nelle coppe? Sono ovviamente belle, ma non era quello che mi aspettavo all'inizio della stagione. Ho cercato di evitare che si creasse questa situazione, ma è la realtà. So che ogni volta che gioco devo dare il massimo e cercare di migliorare". Dichiarazioni che hanno provocato la rabbia dei tifosi sul web in verità, anche con commenti pesanti, per esprimere il proprio dissenso nella confidenza fatta da Trafford nell'intervista in questione alla BBC.

In realtà il 23enne inglese aveva scelto di tornare a casa, nel club in cui era cresciuto, per giocare da titolare ma si era ritrovato improvvisamente spodestato da Donnarumma. Chi conosce la situazione dice che Trafford è rimasto ferito da come si è evoluto il suo ritorno ad Etihad Stadium, specialmente perché lo scarso impiego di Guardiola compromette le sue chance di far parte della spedizione dell'Inghilterra per i Mondiali di quest'estate. Trafford dovrebbe partire titolare nella finale di Carabao Cup contro l'Arsenal il 22 marzo. Difficilmente accetterà un altro anno in panchina e, dato il suo talento, i pretendenti in estate non mancheranno. Il Manchester City è avvisato, ma sembra già aver fatto la sua scelta tra i pali.

Articoli correlati
Trafford: "Non mi aspettavo di ritrovarmi Donnarumma in squadra, ora devo lavorare"... Trafford: "Non mi aspettavo di ritrovarmi Donnarumma in squadra, ora devo lavorare"
Chiuso da Donnarumma, Trafford può lasciare il Manchester City: ci pensa il Leeds... Chiuso da Donnarumma, Trafford può lasciare il Manchester City: ci pensa il Leeds
Manchester City, Trafford vuole salutare a gennaio: il Newcastle guarda al 23enne... Manchester City, Trafford vuole salutare a gennaio: il Newcastle guarda al 23enne con interesse
Altre notizie Calcio estero
Benfica-Real, insulti razzisti a Vinicius. Prestianni "coperto", interviene Mourinho... Benfica-Real, insulti razzisti a Vinicius. Prestianni "coperto", interviene Mourinho
Benfica-Real Madrid, assurdo: insulti razzisti di Prestianni a Vinicius, la reazione... Benfica-Real Madrid, assurdo: insulti razzisti di Prestianni a Vinicius, la reazione dell'arbitro
Vinicius segna e poi scatta il protocollo antirazzismo: "Prestianni mi ha chiamato... Vinicius segna e poi scatta il protocollo antirazzismo: "Prestianni mi ha chiamato scimmia"
Donnarumma su Hart: "Sempre ammirato. L'ho incontrato al Torino, ha fatto la storia... Donnarumma su Hart: "Sempre ammirato. L'ho incontrato al Torino, ha fatto la storia del City"
PSG, brutte notizie: Dembelé non dura nemmeno mezz'ora, infortunio da valutare PSG, brutte notizie: Dembelé non dura nemmeno mezz'ora, infortunio da valutare
Monaco-PSG, è 2-2 al 45': Doué e Hakimi la riprendono. Ahi Dembelé, finisce ko Monaco-PSG, è 2-2 al 45': Doué e Hakimi la riprendono. Ahi Dembelé, finisce ko
0-0 al Da Luz dopo i primi 45' fra Benfica e Real Madrid: Trubin prodigioso 0-0 al Da Luz dopo i primi 45' fra Benfica e Real Madrid: Trubin prodigioso
Galatasaray, Okan Buruk: "Siamo felici ma non abbiamo ancora fatto nulla" Live TMWGalatasaray, Okan Buruk: "Siamo felici ma non abbiamo ancora fatto nulla"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Marotta attacca la Juve, ma perché? Chiellini e Comolli non hanno mai nominato l'Inter
3 La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
4 Panchina cercasi, da Zidane ad Xabi Alonso quanti top. Alguacil la new entry
5 Nela durissimo: "Se torniamo indietro datemi 2 Scudetti. Le parole di Chivu sono una follia"
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Spalletti: "Non uno ma tre passi indietro, ci abbiamo messo del nostro"
Immagine top news n.1 Galatasaray-Juve 5-2, le pagelle: Super Osimhen batte RoboKoop. Cabal, ma come si fa?
Immagine top news n.2 La Juventus a Istanbul rivede i fantasmi: il Galatasaray trionfa 5-2, ora serve un miracolo
Immagine top news n.3 L'AIA scende in campo al fianco di La Penna: "Un errore non giustifica una campagna d'odio"
Immagine top news n.4 Chivu, le critiche e Spalletti: "Non rispondo a chi parla per frustrazione. I primi sono sempre odiati"
Immagine top news n.5 Inter-Juve, parla Bastoni: "Mi prendo la responsabilità per ciò che ho fatto. Ho sbagliato"
Immagine top news n.6 Il verdetto di De Marco su Inter-Juve: "La simulazione di Bastoni poteva assolutamente starci"
Immagine top news n.7 Comolli inibito (con multa) dopo Inter-Juve. Le motivazioni: "Cercava il contatto fisico con La Penna"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.2 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
Immagine news podcast n.3 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
Immagine news podcast n.4 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter, le parole di Chivu e Marotta: il commento da parte degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 L'osservatore Palma: "Juve, guarda Unyay del Gala. Inter, un altro Sucic nel Bodo"
Immagine news Altre Notizie n.3 Discreti: "Juve, se poi con Spalletti esci da Coppa Italia e Champions..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, è una delle sconfitte più pesanti in Europa: solo tre volte passivo più alto
Immagine news Serie A n.2 Titoli durissimi e accuse alla cultura italiana, Bastoni nel mirino in Norvegia: "Il truffatore"
Immagine news Serie A n.3 Juve, serve più di un'impresa: solo 14 casi di super-rimonte nella storia della Champions
Immagine news Serie A n.4 Pavarese difende il Napoli: "Stagione più complessa di due anni fa, per questo straordinaria"
Immagine news Serie A n.5 Dea senza contromosse: il Borussia Dortmund sfonda due volte e chiude il primo tempo 2-0
Immagine news Serie A n.6 Spalletti: "Dobbiamo cambiare". Troppi gol subiti: ecco perché la Juve può tornare alla difesa a tre
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, scelto Ballardini in panchina: esperienza da Serie A ma appena 11 gare in B
Immagine news Serie B n.2 Avellino, fatta per il nuovo allenatore: in arrivo Davide Ballardini
Immagine news Serie B n.3 Spezia, niente ritorno in panchina per D'Angelo. Stillitano conferma Donadoni
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, brutte notizie per Gregucci: lesioni muscolari per Martinelli e Pierini
Immagine news Serie B n.5 Cesena, si ferma subito Castrovilli: lesione al bicipite femorale per l'ex Bari
Immagine news Serie B n.6 Spezia, ha firmato Shagaxle: il giovane centrocampista arriva da svincolato
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Boscaglia alla Samb, Pazienza a Foggia
Immagine news Serie C n.2 Foggia, ecco il nuovo allenatore: panchina affidata a Michele Pazienza
Immagine news Serie C n.3 L'Atalanta U23 pensa già al prossimo mercato: nel mirino Loris Armati dell'Union Brescia
Immagine news Serie C n.4 Pontedera, lascia il presidente Millozzi: lunga lettera aperta alla famiglia granata
Immagine news Serie C n.5 Sambenedettese, non solo Mancinelli: saluta anche il ds De Angelis
Immagine news Serie C n.6 Sambenedettese, cambio in panchina: esonerato Mancinelli, al suo posto Boscaglia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bodo/Glimt-Inter, Chivu cerca la settima vittoria consecutiva nel gelo norvegese
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Como, Allegri contro Fabregas: atto secondo
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Galatasaray Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women sensibilizza sull'HPV. Gravina: "Rafforzati i principi e la visione di Federazione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, ecco il club che sta trattando il prestito di Girelli: è il Bay FC di San José
Immagine news Calcio femminile n.3 Dal calcio a uno storico oro olimpico nel biathlon: Vittozzi poteva essere una calciatrice
Immagine news Calcio femminile n.4 Da Massimino a Banusic, l'undici ideale della quattordicesima di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Lo strano caso di Durante e Baldi: Panini le confonde nelle figurine. E ora dovrà correggere
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, Roma frenata 2-2 dal Napoli. Il riepilogo della giornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…