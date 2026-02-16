Trafford: "Non mi aspettavo di ritrovarmi Donnarumma in squadra, ora devo lavorare"

Dopo una stagione da protagonista tra i pali del Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma aveva deciso di voltare pagina. Il mancato accordo per il rinnovo aveva spinto il portiere italiano ad accettare la corte del Manchester City, che lo ha acquistato per circa 35 milioni di euro. Arrivato nelle ultime ore del mercato estivo, l’ex numero uno del Milan si è imposto rapidamente come titolare nelle gerarchie di Pep Guardiola, grazie a prestazioni di livello assoluto.

Una scelta che ha però avuto conseguenze dirette su James Trafford. Il giovane estremo difensore inglese, classe 2003, era approdato al City dal Burnley per circa 30 milioni di euro, convinto di poter diventare il nuovo numero uno dei Citizens. Dopo essere partito titolare nelle prime tre giornate di Premier League, Trafford ha visto il proprio ruolo ridimensionarsi con l’arrivo di Donnarumma, finendo in panchina e collezionando appena otto presenze complessive in stagione. In un’intervista al Daily Mail, Trafford ha ammesso di non essere stato informato dell’operazione: "Non mi aspettavo questa situazione. Ora devo solo lavorare duro e farmi trovare pronto". Il 23enne ha parlato di un’esperienza formativa, pur lasciando trasparire delusione per una scelta che potrebbe complicare anche il suo percorso con la nazionale inglese in vista del Mondiale 2026.

Nonostante la frustrazione, Trafford ha riconosciuto il valore del collega: "È un grande portiere e una persona fantastica". Ma il futuro resta incerto: con Donnarumma saldamente al comando, il giovane inglese dovrà decidere se attendere il proprio momento o valutare nuove opportunità per rilanciarsi.