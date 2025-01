Ufficiale Claudinho proseguirà in Qatar la sua carriera: 20 milioni allo Zenit San Pietroburgo

Lo Zenit San Pietroburgo ufficializza la conclusione di una significativa pagina della sua storia recente. Con grande gratitudine e affetto, il club annuncia il trasferimento di Claudinho, che proseguirà la sua carriera in Qatar: "È stato concluso l'accordo ufficiale tra il club Al-Sadd e il club russo Zenit sul trasferimento del giocatore brasiliano Claudinho".

Questo il comunicato del club russo: "Zenit e Al-Sadd Football Club hanno raggiunto un accordo sul trasferimento del centrocampista. Zenit Football Club ringrazia Claudinho per la dedizione e l'amore sincero per il calcio, che il brasiliano ha dimostrato in ogni partita indossando una maglia blu, bianca e blu".