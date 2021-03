Coates ancora decisivo in pieno recupero: lo Sporting batte il Santa Clara e vola a +12

vedi letture

In Portogallo sembra essere proprio l'anno dello Sporting. Una rete di Sebastian Coates al 94' (decisivo nel finale come contro il GIl Vicente) permette ai Leoes di battere l'ostico Santa Clara per 2-1. La squadra di Amorim era passata in vantaggio dopo 22' grazie a Pedro Gonçalves, poi aveva subito il gol del pareggio di Rui Costa a sei minuti dalla fine. In pieno recupero, però, arriva una rete pesantissima per il campionato: Joao Mario e compagni hanno ora 12 punti di vantaggio sul Braga, secondo in classifica. Nell'altra sfida disputata oggi, il Paços Ferreira vince 2-1 contro il Nacional.

Classifica dopo 21 turni:

Sporting 58, Braga 46, Porto 45, Benfica 42, Ferreira 41, Guimaraes 35, Santa Clara 28, Moreirense 26, Tondela 24, Belenenses 22, Rio Ave 22, Nacional 21, Portimonense 20, Farense 19, Gil Vicente 19, Famalicao 19, Maritimo 18, Boavista 18.

Sporting, Santa Clara, Ferreira e Nacional una partita in più