Colombia-Argentina 2-2, Olé premia gli "italiani": Romero MVP, Lautaro fondamentale

"Italiani" grandi protagonisti nella sfida disputata nella notte tra Colombia e Argentina. L'Albiceleste è andata sul 2-0 dopo 7' grazie all'atalantino Cristian Romero (incornata su punizione di De Paul) e Leandro Paredes. I Cafeteros ad inizio ripresa hanno accorciato grazie al rigore trasformato da Muriel, poi in pieno recupero è arrivata la rete di Miguel Borja su assist di Cuadrado. Nelle sue pagelle, Olé celebra in particolare la prestazione del difensore ex Genoa, premiato con un 7,5 e la palma di migliore in campo: "Ha confermato che la prestazione contro il Cile non è stata un caso: solido sulle palle inattive, ha aperto le marcature con un imperioso colpo di testa. Unica nota stonata: è stato ammonito per una trattenuta su Cuadrado e salterà la sfida contro il Venezuela a settembre".

Anche Lautaro Martinez (6,5) ha convinto: "Bravo nei movimenti spalle alla porta, logora gli avversari e subisce una montagna di falli. Cercato poco dai compagni, nell'unica occasione del primo tempo trova la grande risposta di Ospina". Solo 6, invece, per Rodrigo De Paul, ma giudizio positivo. "Da sua punizione arriva il colpo di testa di Romero per l'1-0. Porta equilibrio ed è fondamentale quando la Colombia spinge in avanti".